Минздрав РФ убрал из перечня жизненно необходимых лекарств 20 препаратов

сегодня в 17:04

Из перечня жизненно важных лекарств пропали 20 наименований. Минздрав РФ принял решение исключить их из списка, сообщает «Коммерсант» .

В ведомстве отметили, что лекарства были убраны из перечня в связи с отменой госрегистрации, прекращением производства или поставок препарата на территорию России.

Распоряжение правительства об обновлении списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) появилось на сайте правовой информации 25 декабря. Изменения вступят в силу с 1 марта 2026 года.

При этом в перечне добавили восемь препаратов: капивасертиб, камрелизумаб, даролутамид, лорлатиниб, луспатерцепт, претоманид, пэгфилграстим и гофликицепт.

Ранее председатель ГД Вячеслав Володин сообщил, что в России могут появиться передвижные аптеки. Они будут обеспечивать медикаментами те сельские населенные пункты, где нет обычных аптек или аптечных филиалов.

Перечень ЖНВЛП содержит список лекарств, которые применяются при лечении пациентов в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи.

