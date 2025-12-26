Володин рассказал, что в России могут появиться передвижные аптеки

В Госдуме началось обсуждение законопроекта о создании мобильных аптек в России, которые смогут доставлять лекарства в отдаленные населенные пункты. Об этом в своем Telegram-канале рассказал председатель ГД Вячеслав Володин.

По словам Володина, мобильные аптеки будут обеспечивать медикаментами те сельские населенные пункты, где нет обычных аптек или аптечных филиалов. Это крайне важно для удаленных областей.

Проблема была затронута во время программы «Итоги года» с президентом Владимиром Путиным. По информации аналитиков, к концу сентября 2025 года в России функционировало 83 тысячи аптечных учреждений. Лишь 14% из них находятся в малонаселенных и труднодоступных областях, где в общей сложности проживает 8 миллионов граждан.

Предполагается, что одна мобильная аптека сможет обеспечивать лекарствами до 50 закрепленных за ней точек. Внедрение мобильных аптечных пунктов начнется с нескольких регионов, где потребность в них наиболее острая.

Володин отметил, что это позволит оценить результативность подхода, а также необходимость его более масштабного применения.

«Наша страна большая. Где бы человек ни проживал, у него должна быть возможность приобрести необходимые лекарства. От этого зависит здоровье людей», — подчеркнул Володин.

