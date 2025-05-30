Минздрав РФ: репродуктивное здоровье детей будут проверять с 6 лет

Глава Минздрава России Михаил Мурашко представил презентацию, согласно которой с сентября текущего года профилактические медосмотры с целью проверки репродуктивного здоровья будут проводить детям в возрасте 6 лет и затем ежегодно с 13 лет, сообщает «Интерфакс» .

Мурашко представил презентацию в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Рогачева.

Также согласно презентации, для детей из групп риска в возрасте 6 и 10 лет будет проводиться экспресс-анализ уровня холестерина в крови с использованием специальных тест-полосок; в первичную медицинскую документацию станет заноситься информация о стандартном отклонении индекса массы тела; В возрасте 1,5 лет начнут проводить дополнительный скрининг (тестирование родителей) для выявления риска возникновения или нарушения психического развития. Кроме того, детей из группы риска начнут осматриваться врачом-неврологом.

Соответствующий приказ министерства здравоохранения России вступает в силу с 1 сентября 2025 года.

Ранее депутаты Госдумы Ярослав Самылин и Георгий Арапов предложили ввести налоговый вычет за здоровый образ жизни. Соответствующее предложение направлено на имя министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко