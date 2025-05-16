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В Госдуме предложили ввести налоговый вычет за ЗОЖ

Депутаты партии «Новые люди» Ярослав Самылин и Георгий Арапов предложили ввести налоговый вычет за здоровый образ жизни. Соответствующее предложение направлено на имя министра здравоохранения России Михаилу Мурашко, сообщает РИА Новости .

Предлагается рассмотреть возможность введения налогового вычета за ЗОЖ для россиян старше 25 лет, которые прошли диспансеризацию с хорошими результатами.

Отмечается, что подразумеваются показатели в пределах возрастной нормы по ключевым направлениям, а также отсутствие признаков вредных привычек и ожирения.

В документе предлагается установить налоговый вычет в размере половины суммы страховых взносов на ОМС, но не менее 15 тысяч рублей.

Ранее кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов назвал продукты, с которыми нельзя сочетать мясо во избежание проблем с кишечником.