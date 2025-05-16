В Госдуме предложили ввести налоговый вычет за ЗОЖ
Депутаты партии «Новые люди» Ярослав Самылин и Георгий Арапов предложили ввести налоговый вычет за здоровый образ жизни. Соответствующее предложение направлено на имя министра здравоохранения России Михаилу Мурашко, сообщает РИА Новости.
Предлагается рассмотреть возможность введения налогового вычета за ЗОЖ для россиян старше 25 лет, которые прошли диспансеризацию с хорошими результатами.
Отмечается, что подразумеваются показатели в пределах возрастной нормы по ключевым направлениям, а также отсутствие признаков вредных привычек и ожирения.
В документе предлагается установить налоговый вычет в размере половины суммы страховых взносов на ОМС, но не менее 15 тысяч рублей.
Ранее кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов назвал продукты, с которыми нельзя сочетать мясо во избежание проблем с кишечником.