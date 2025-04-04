Минздрав РФ работает над изменением порядка получения больничного листа
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В России изменится порядок получения листка нетрудоспособности. Сейчас Минздрав РФ ведет соответствующую работу, сообщает ТАСС.
Министерство пересмотрело проект приказа, который предполагал усложнение получения больничного листа. Так, предлагалось ввести ограничения для граждан, которым выдавали листок нетрудоспособности 4 раза в течение полугода. В следующий раз документ выдавался бы им только на 3 дня.
Минздрав пересмотрел проект приказа, порядок оформления документа будет прежним.
Сейчас ведомство дорабатывает проект изменения порядка получения больничного листа. Его обсуждают с экспертами и регионами.
Ранее экономист рассказал, как рассчитывается больничный при увольнении в 2025 году. У граждан есть право на получение больничных выплат в течение месяца после ухода с работы.