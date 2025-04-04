Минздрав РФ работает над изменением порядка получения больничного листа

Министерство пересмотрело проект приказа, который предполагал усложнение получения больничного листа. Так, предлагалось ввести ограничения для граждан, которым выдавали листок нетрудоспособности 4 раза в течение полугода. В следующий раз документ выдавался бы им только на 3 дня.

Минздрав пересмотрел проект приказа, порядок оформления документа будет прежним.

Сейчас ведомство дорабатывает проект изменения порядка получения больничного листа. Его обсуждают с экспертами и регионами.

Ранее экономист рассказал, как рассчитывается больничный при увольнении в 2025 году. У граждан есть право на получение больничных выплат в течение месяца после ухода с работы.