Минздрав РФ опроверг изменения порядка выдачи больничных с 1 сентября

В Минздраве РФ заявили, что информация об изменении порядка выдачи больничных с 1 сентября не соответствует действительности. Возможные изменения пока что обсуждаются, отметил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, сообщает ТАСС .

По его словам, сейчас медработники опираются на требования действующего приказа Минздрава. Никакие изменения в порядок формирования листков нетрудоспособности не вносились.

Он добавил, что какие-либо нововведения находятся в стадии обсуждения и проработки, но еще не приняты.

Ранее «Коммерсант» опубликовал новость о том, что если за полгода сотрудник получал больничный четыре или более раз, то документ будет оформляться максимум на три дня. Отмечалось, что продлить его можно было бы только после прохождения врачебной комиссии.