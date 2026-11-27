Пациенты с неизлечимыми заболеваниями в Московской области могут получить паллиативную помощь на дому или в стационаре. Для этого нужно обратиться к лечащему врачу, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Паллиативная помощь направлена на улучшение качества жизни пациентов с неизлечимыми заболеваниями. Лечащий врач готовит необходимые документы и направляет их на рассмотрение врачебной комиссии.

В ее состав обязательно входит врач по паллиативной медицинской помощи. При необходимости его приглашают из другого медучреждения или привлекают главного внештатного специалиста региона. Комиссия решает, нуждается ли пациент в паллиативной помощи, присваивает соответствующий статус и определяет форму помощи — в стационаре или на дому.

Для пациентов с онкологическим заболеванием на поздней стадии, которым уже провели гистологическое исследование, действует упрощенный порядок.

«В этом случае признать пациента паллиативным может онколог, терапевт или врач общей практики единолично, без необходимости сбора большой комиссии. После официального внесения в паллиативный реестр пациент получает право на оказание специализированной паллиативной помощи в тех условиях, которые необходимы исходя из его состояния», — пояснила главный внештатный специалист по паллиативной медицинской помощи Московской области Ирина Ушканенко.

При необходимости по решению врачебной комиссии пациенту могут выдать медицинское оборудование для использования дома, например кислородный концентратор.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что почти 70 автомобилей неотложной помощи поступило в подмосковные медучреждения. Они были закуплены в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«Поставили 68 неотложек — по 8 в Московской областной детский хоспис и Балашихинскую больницу, 3 — в Лобненскую, а также в Воскресенскую, Серпуховскую, Солнечногорскую и другие наши медучреждения. Кроме того, в разные уголки Подмосковья поступят 77 машин «скорой», — сказал губернатор.