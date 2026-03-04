Минздрав Подмосковья призвал проходить онкоскрининг при редких болезнях

Врачи Московской области напомнили пациентам с редкими заболеваниями о необходимости регулярных онкоскринингов из‑за повышенного риска развития опухолей. Ближайший единый день обследований пройдет 28 марта в центрах амбулаторной онкологической помощи региона, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Ежегодно в последний день февраля отмечается Международный день редких заболеваний. Орфанные патологии часто сложно диагностировать, а выбор методов лечения ограничен. Раннее выявление болезни повышает эффективность терапии и снижает риск осложнений.

К числу таких заболеваний относятся генодерматозы — наследственные болезни с преимущественным поражением кожи. Они связаны с высоким онкологическим риском. Так, нейрофиброматоз может приводить к развитию глиом и сарком, синдром Коудена повышает вероятность рака молочной железы, щитовидной железы и почек, а пигментная ксеродерма практически в 100% случаев сопряжена с риском опухолей кожи.

Развитие рака при генодерматозах обусловлено генетическими мутациями, которые нарушают работу структурных белков кожи или процессы репарации ДНК. Например, при буллезном эпидермолизе из‑за плохого заживления ран возрастает риск рака кожи, а при пигментной ксеродерме кожа становится крайне чувствительной к ультрафиолету и быстрее перерождается в опухоль.

«Признаки, на которые обязательно нужно обратить внимание и обратиться к онкологу, — это длительно незаживающие раны, появление зуда или боли, изменение цвета или формы участков кожи. Чтобы снизить риски, необходимо регулярно проходить осмотры у специалиста, избегать ультрафиолета и защищать кожу специальными средствами», — прокомментировала заместитель министра здравоохранения Московской области Ольга Отдельнова.

Раз в месяц жители региона могут бесплатно пройти все онкоскрининги по полису ОМС в центрах амбулаторной онкологической помощи. 28 марта обследования будут доступны с 9:00 до 14:00 во всех таких центрах Подмосковья.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.