Минздрав Подмосковья пригласил доноров со II отрицательной кровью

Московский областной центр крови 24 февраля обновил донорский светофор и пригласил жителей Подмосковья со II отрицательной группой крови на сдачу крови. Запись на процедуру не требуется, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Служба крови региона работает с учетом потребностей медучреждений и числа пациентов, которым требуются компоненты крови. В настоящее время особенно востребована II отрицательная группа.

«Приглашаем доноров со II отрицательной группой крови. Запись на сдачу цельной крови не требуется. Регулярное донорство критически важно для проведения сложных операций, помощи онкобольным, спасения пострадавших в авариях», — отметила заведующий экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.

Центр крови работает ежедневно с 8:00 до 14:00 по адресу: Москва, улица Металлургов, 37а. Обособленные подразделения принимают доноров с 8:00 до 13:00. Воскресенск (Больничный проезд, 5) и Щелково (ул. Новая Фабрика) открыты с понедельника по субботу. В Подольске (ул. Кирова, 9) и Орехово-Зуеве (ул. Барышникова, 13/5) донорской является последняя суббота месяца. В Наро-Фоминске (ул. Школьная, 1) прием ведется со вторника по четверг.

Выездные акции пройдут без предварительной записи с 9:00 до 12:00: 25 февраля — в Павловском Посаде в ДК «Октябрь» (ул. Герцена, 15), 27 февраля — в Можайске во дворце спорта «Багратион» (ул. Мира, 15), 2 марта — в Королеве в ЦДК им. Калинина (ул. Терешковой, 1). Донором может стать совершеннолетний гражданин без медицинских противопоказаний, а также иностранец, законно проживающий в России не менее года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.