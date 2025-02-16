Минздрав опубликовал новый порядок проведения медосмотра на опьянение
Минздрав России предложил новый порядок проведения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического или токсического опьянения, документ опубликован на официальном портале проектов нормативных актов.
В документе изменены детали проведения медосвидетельствования при оказании врачебной помощи в экстренной форме, например, при ДТП.
Изменён также перечень основных групп наркотических средств, на которые проводятся химико-токсикологические исследования. Это сделано с учетом изменившегося потребления запрещенных веществ.
Также изменены нормы, касающиеся добровольного согласия или отказа на медосвидетельствование.
Ранее Минздрав предложил распространить на территорию всей страны прикрепление к поликлиникам через сервис «Госуслуги».