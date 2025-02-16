Минздрав опубликовал новый порядок проведения медосмотра на опьянение

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Минздрав России предложил новый порядок проведения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического или токсического опьянения, документ опубликован на официальном портале проектов нормативных актов.

В документе изменены детали проведения медосвидетельствования при оказании врачебной помощи в экстренной форме, например, при ДТП.

Изменён также перечень основных групп наркотических средств, на которые проводятся химико-токсикологические исследования. Это сделано с учетом изменившегося потребления запрещенных веществ.

Также изменены нормы, касающиеся добровольного согласия или отказа на медосвидетельствование.

Ранее Минздрав предложил распространить на территорию всей страны прикрепление к поликлиникам через сервис «Госуслуги».