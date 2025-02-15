Минздрав изменит правила прикрепления к поликлиникам

Минздрав распространит прикрепление к поликлиникам через «Госуслуги»

Минздрав России распространит прикрепление к поликлиникам через «Госуслуги» на территорию всей страны, проект приказа ведомства опубликован на портале проектов правовых актов.

Ранее через «Госуслуги» могли обращаться за прикреплением в поликлиники жители 29 регионов страны.

Документом предполагается распространить эту практику на всю территорию России.

При этом сохраняется возможность подать заявление в бумажном виде, указано в проекте распорядительного акта.

Ранее в Подмосковье был внедрен сервис для записи к врачу — робот Светлана.