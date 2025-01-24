Почти 440 тыс записей помогла отменить робот Светлана в Подмосковье в 2024 году

В Московской области внедрен голосовой помощник на основе искусственного интеллекта — робот Светлана. Она обрабатывает входящие звонки по тел. 122. В прошлом году робот Светлана обработала почти 6,8 млн звонков и помогла отменить или перенести почти 440 тыс. записей на прием к врачу, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Робот Светлана помогает вызвать врача на дом, записаться на прием к медицинскому специалисту или телемедицинскую консультацию для продления рецепта на льготное лекарство, а также отменить или перенести прием к специалисту. Кроме того, она выполняет исходящий обзвон — приглашает на диспансеризацию, напоминает о необходимости визита к врачу пациентам, состоящим на диспансерном учете, обзванивает пациентов, к которым накануне выезжала бригада скорой помощи, с просьбой дать оценку ее работе.

«Мы развиваем искусственный интеллект в сфере здравоохранения региона. Благодаря роботу, пациенту не нужно ждать ответа оператора, так как Светлана одновременно может принимать до 600 звонков», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Также записаться на прием к врачу можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», инфомат в поликлинике, а также через чат-бот Денис в Telegram.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.