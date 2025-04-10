Минздрав определил окончательные сроки для выдачи лекарств по рецептам

Минздрав РФ установил предельные сроки, до завершения которых людям нужно получить лекарства по рецептам (с учетом времени, нужного на его приобретение). Документ был выложен на официальном портале правовой информации.

В соответствии с приказом, лекарства продаются в течение периода, который указан в выписанном рецепте. Если у аптеки нет препарата, который нужен пациенту, его должны продать не позднее, чем через 10 рабочих дней с момента обращения человека.

Медикамент, который выписали и установили пометку cito («срочно»), должны продать максимум в течение трех рабочих дней с момента обращения. Если медикамент нужно приобрести, то отпустить его должны не позднее 30 рабочих дней.

Ранее сообщалось, что около 350 тыс. телемедицинских консультаций организовали в Московской области в 2025 году.