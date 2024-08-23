Минздрав объяснил большую очередь в Звенигороде за льготными лекарствами

Жители Звенигорода в соцсетях сообщили о больших очередях в аптеке за льготными лекарствами, Минздрав оперативно отреагировал на ситуацию, во всем разобрался и дал комментарий по ситуации — дефицита препаратов не зафиксировано.

По данным министерства, 21 августа в аптеку № 65 одновременно обратились горожане из-за того, что в селе Ершово с 19 августа аптека № 78 временно закрыта из-за отпуска фармацевта. Именно отдых сотрудницы аптеки № 78 спровоцировал большую очередь, при этом нехватки препарата нет и стоять в очереди необязательно, можно прийти в любое удобное время.

«В этот момент в аптеке работало 2 фармацевта для обслуживания посетителей. Для снижения времени ожидания привлечен дополнительный сотрудник, что позволяет сократить время обслуживания посетителей. Лекарственные препараты на складе сети „Мособлмедсервис“ имеются в достаточном количестве, сформирован необходимый запас», — прокомментировали ситуацию в Минздраве.

По состоянию на 23 августа, очереди из горожан в аптеке № 65 не наблюдается. Фармацевты работают в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что жители Звенигорода пожаловались на большую очередь в аптеке. По их словам, льготное лекарство трудно получить, так как его хватает не всем.