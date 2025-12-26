Минздрав исключил сразу 20 препаратов из перечня жизненно важных

В России в список жизненно важных и необходимых лекарственных средств (ЖНВНЛС) было добавлено восемь наименований, в то время как 20 препаратов были из него исключены, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения РФ.

В сообщении уточняется, что перечень ЖНВНЛС охватывает более 800 международных непатентованных наименований, использующихся для терапии социально значимых болезней, таких как онкологические заболевания, диабет, астма и другие.

По итогам работы комиссии, восемь лекарственных средств пополнили данный список. В то же время из списка ЖНВНЛС исключили 20 лекарственных средств и отдельных лекарственных форм по причине отмены их регистрации, прекращения производства или прекращения поставок на территорию России.

Включенные в перечень препараты предназначены для лечения анемии, терапии больных туберкулезом с широкой и множественной лекарственной устойчивостью, рецидивирующего перикардита, а также различных видов рака, включая рак молочной железы, пищевода, носоглотки, предстательной железы и легкого.

Представители министерства также отметили, что обновленный перечень ЖНВНЛС и минимальный ассортимент лекарств сформирован на основе международных непатентованных наименований с указанием способа и пути введения. Данный механизм формирования списков лекарств способствует большей прозрачности при осуществлении закупок.

