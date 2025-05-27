Минобразования Подмосковья: пострадавшей от кислоты девочке сразу оказали помощь

В Яхроме Дмитровского муниципального округа Подмосковья девятиклассница во время сдачи ОГЭ по химии опрокинула на себя кислоту и обожгла руку. В Минобразования Подмосковья сообщили, что девочка своевременно получила помощь и ее рука не травмирована.

Пострадавшая девочка рассказала о случившемся главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной и сообщила, что ее 12 минут не выпускали из аудитории, где проходил экзамен, из-за чего она не могла смыть кислоту и получила ожог на полруки. Мизулина задалась вопросом, насколько правильно оборудован кабинет.

В Минобразования Подмосковья оперативно прокомментировали ситуацию.

«Во время сдачи экзамена по химии 26 мая ученица 9 класса Подосинковской СОШ во время практической части экзамена капнула на палец руки разведенной кислотой и сообщила об этом организатору в аудитории. Школьнице своевременно оказана необходимая помощь, рука не травмирована. ППЭ оборудован согласно стандартам безопасности», — пояснили в ведомстве.

Данный случай — единичный, информация о возможных других травмированиях детей не подтвердилась.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье дети сломали девочке ногу. Пострадавшей уже оказали помощь и наложили гипс.