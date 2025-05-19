Метеозависимость: как бороться с чувствительностью к погодным переменам

Смена погоды для многих людей — настоящий стресс для организма. Метеозависимость — повышенная чувствительность к перепадам атмосферного давления, температуры и влажности, которая проявляется ухудшением самочувствия, сообщила РИАМО врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

По ее словам, врачи отмечают, что подобные реакции возникают не только при смене погодных условий, но и в других ситуациях — например, при посещении бани или резком изменении климата во время путешествий.

«Особенно остро на капризы погоды реагируют люди с хроническими заболеваниями, в первую очередь — с сердечно-сосудистыми патологиями. Резкий скачок атмосферного давления может спровоцировать гипертонический криз, когда показатели поднимаются до опасных значений 180/120 мм рт. ст. и выше. В таких случаях врачи рекомендуют строго соблюдать предписанную терапию, включая прием спазмолитиков и мочегонных препаратов», — отметила доктор.

Как уточнила Бурнацкая, метеозависимость сама по себе не является болезнью — это скорее индикатор уже имеющихся проблем со здоровьем. Организм людей с хроническими заболеваниями хуже адаптируется к изменениям окружающей среды, что и приводит к появлению неприятных симптомов. Чаще всего метеочувствительные люди жалуются на головные боли, слабость, тошноту, скачки артериального давления и общее недомогание.

Опасность метеозависимости

«Особую опасность для метеозависимых представляют экстремальные температуры. В жару, когда организм пытается защититься от перегрева, расширяются периферические сосуды, учащается сердцебиение и усиливается потоотделение. Это может привести к резкому падению давления у гипотоников, вызывая сильную слабость и потерю работоспособности», — пояснила терапевт.

Людям с гипертонией, по рекомендации врача, в такие периоды следует корректировать дозировку препаратов вместе с доктором, так как привычная терапия может вызвать излишнее снижение давления.

Она предупредила, что холодная погода не менее опасна — низкие температуры вызывают спазм сосудов, что особенно тяжело переносится людьми с нестабильным давлением. Осенью и зимой резко возрастает число гипертонических кризов и случаев инсульта. Врачи связывают это с тем, что на холоде сосуды сужаются, а давление повышается, создавая дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Как снизить влияние погоды

«Современный образ жизни, с его стрессами, малоподвижностью и проживанием в мегаполисах, только усиливает метеочувствительность. Климатические изменения последних десятилетий, учащение экстремальных погодных явлений делают проблему еще более актуальной. Хотя научных доказательств прямой связи между погодой и ухудшением здоровья пока недостаточно, тысячи людей ежедневно сталкиваются с реальными последствиями метеозависимости», — сказала Бурнацкая.

Снизить негативное влияние погодных факторов можно с помощью простых, но эффективных мер, добавила врач. Регулярные физнагрузки, контрастный душ, полноценный сон и сбалансированное питание помогают укрепить организм и улучшить его адаптационные возможности. Главное — прислушиваться к телу и вовремя обращаться к врачу, если симптомы становятся слишком выраженными. Ведь в борьбе с метеозависимостью, как и с любой другой проблемой со здоровьем, лучшее оружие — это профилактика и грамотный подход к лечению.