Ментальное здоровье и самооценка: о чем может рассказать походка человека

Походка, как разновидность невербального общения, может выразить не только физическое состояние человека, но и дать подсказки о его ментальном здоровье. Ряд исследований указывает на взаимосвязь между походкой и психическим состоянием, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтбега), к. м. н. Ирина Крашкина.

Как уточнила специалист, психологи отмечают, что особенности походки (скорость, длина шагов, осанка) могут быть связаны с эмоциональным состоянием и психическим здоровьем человека. Например, замедленная и подавленная походка может указывать на депрессию или тревожное состояние.

«Походка также может отражать уровень уверенности и самооценки. Люди с высокой самооценкой часто ходят с прямой осанкой и уверенным шагом, в то время как у людей с низкой самооценкой или социальной тревогой походка может быть неуверенной и сдержанной», — сказала Крашкина.

По ее словам, как показывают исследования, психические расстройства, особенно депрессия и тревожные состояния, могут оказывать влияние на походку человека. Например, люди с депрессией часто имеют замедленную и менее динамичную походку, что связано с угнетенным настроением.

Кроме того, по мнению психотерапевта, походка может служить своего рода индикатором для окружающих, позволяя им лучше понимать внутреннее состояние человека. Наблюдение за походкой также может помочь самому индивидууму осознать собственные эмоциональные изменения и начать работу над ними.

«Исследования подтверждают, что походка может отражать психическое состояние и ментальное здоровье человека. Понимание взаимосвязи между походкой и эмоциональными процессами позволяет использовать этот физиологический аспект для повышения самосознания и улучшения ментального благополучия. Важно обращать внимание на свою походку и, при необходимости, обращаться за помощью к специалистам для поддержания и улучшения ментального здоровья», — заключила врач.