Недышащие материалы в интимной зоне повышают влажность и температуру, провоцируя раздражения, опрелости и воспалительные процессы, предупредила в беседе с РИАМО врач — акушер-гинеколог сети клиник «Персона» и «Прозрение» Юлия Климова.

После того, как бренд Ким Кардашьян Skims запустил в продажу «волосатые» стринги, этот тренд дальше распространился в русскоязычном интернете. Инфлюенсеры позировали в меховых трусах, а СДЭК предложил заказать меховые трусы из-за границы в преддверии сильных морозов в Центральной России.

«Меховые трусы или стринги — это, конечно, необычно и может быть забавно. Но? если отбросить шутки, это абсолютно бесполезное, а зачастую и вредное белье», — предупредила Климова.

Она пояснила, что мех — это недышащий материал, который создает так называемый «парниковый эффект» в интимной зоне.

«В результате кожа не вентилируется, повышается влажность и температура — идеальные условия для размножения бактерий и грибков. Это прямой путь к раздражению кожи, опрелостям, воспалению сальных желез и даже фолликулиту (воспалению волосяных луковиц)», — рассказала гинеколог.

