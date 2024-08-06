Медслужбы Курской области переведены на усиленный режим работы из-за атаки ВСУ

Все медицинские службы Курской области переведены на усиленный режим работы по поручению врио губернатора Алексея Смирнова, сообщает пресс-служба администрации региона .

Подготовлены дополнительные бригады скорой помощи. В медицинских учреждениях отмечают наличие достаточного запаса лекарств.

Там же для жителей приграничных населенных пунктов создали коечный фонд, где они могут переждать атаку ВСУ. Кроме того, они смогут при необходимости переехать в пункты временного размещения, где организованы дополнительные места.

В Курской области продолжается работа круглосуточной горячей линии по вопросам ситуации, которая возникла в приграничных районах из-за атаки ВСУ.

Сообщить об угрозах жизни, повреждении зданий и другого имущества, а также об обнаружении подозрительных предметов или обломков можно по номеру 112. Специалисты также принимают заявки на переселение в пункты временного размещения.

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал, что в Суджанском и Кореневском районах региона идут бои с украинской армией. Ликвидировано уже 16 единиц техники ВСУ.