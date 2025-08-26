Медиков-целевиков хотят обязать платить трехкратную компенсацию в одном случае

В РФ медиков-целевиков могут обязать платить компенсацию за отказ от отработки

Минздрав РФ предложил обязать медиков, обучающихся по целевому направлению, платить трехкратную компенсацию за отказ от отработки. Ведомство также хочет, чтобы все бюджетные места по основным программам высшего медобразования стали целевыми, сообщает ТАСС .

В феврале 2025 года в Минздраве заявляли, что студенты-бюджетники из медицинских вузов смогут выбирать регион и место работы, в котором планируют проходить обязательную практику. Если студент не отработает срок обязательного трудоустройства, то его оштрафуют на двукратный размер затрат на обучение.