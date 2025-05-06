Непрошедшие госпрактику врачи возместят бюджету тройную стоимость обучения

Минздрав России предложил радикальное изменение правил для выпускников медицинских учебных заведений — все окончившие вузы и колледжи на бюджетной основе должны будут отработать до трех лет в учреждениях системы ОМС, сообщает «КоммерсантЪ» .

Согласно новому законопроекту, все, кто получил медицинское или фармацевтическое образование за государственный счёт, будут обязаны отработать до трёх лет в учреждениях системы обязательного медицинского страхования.

Выпускники смогут самостоятельно выбирать место работы среди государственных или частных клиник, участвующих в системе ОМС. Для отдельных специальностей и регионов, таких как районы Крайнего Севера, срок обязательной отработки может быть сокращён. Альтернативой станет продолжение образования в ординатуре или аспирантуре.

Те, кто откажется от выполнения нового требования, будут обязаны возместить государству расходы на своё обучение в тройном размере. Для выпускников медицинских вузов это может составить около 3,6 миллиона рублей, для окончивших колледжи — до 1,8 миллиона.

Законопроект сейчас проходит этап общественного обсуждения, которое продлится до 15 сентября. После анализа всех поступивших замечаний и предложений документ будет доработан и вынесен на рассмотрение.