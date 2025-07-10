Медики центра здоровья Раменской больницы в июле проверят жителей трех сел округа

В июле медики Раменской больницы организуют выездные приемы в 4 фельдшерско-акушерских пунктах сел Раменского муниципального округа. Жители смогут пройти комплексное обследование состояния здоровья в рамках акции «Здоровье в село». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Специалисты посетят фельдшерско-акушерские пункты в селах Вохринское, Велино и Строкино.

Согласно графику, 17 июля врачи будут принимать пациентов в Вохринском, 24 июля — в Велинском, а 31 июля — в Строкинском ФАПе.

Во время приема медики проведут комплексное обследование здоровья жителей сел. В перечень обследований входят проверка уровня сахара в крови, электронное картирование сердца, диагностика внешнего дыхания, измерение сатурации крови, тестирование на витаминно-минеральный баланс в организме, а также скрининг на риски развития остеопороза и атеросклероза.

Записаться на прием к специалистам центра здоровья необходимо заранее через участкового фельдшера или терапевта по месту жительства.

Акция «Здоровье в село» проводится в целях повышения доступности медицинских услуг для жителей сельской местности и ранней диагностики распространенных заболеваний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.