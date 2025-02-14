Медики Подмосковья приняли участие в форуме «Новая культура качества»

13 февраля 2025 года руководители Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера приняли участие в форуме «Новая культура качества». Мероприятие, организованное правительством Московской области, было посвящено актуальным вопросам внедрения стандартов менеджмента качества в систему здравоохранения, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В рамках мероприятия ведущие отраслевые эксперты поделились опытом и анализом успешного применения международных и российских стандартов управления. Были рассмотрены не только существующие передовые методы, но и прогнозы о будущих тенденциях развития отрасли и практические рекомендации по улучшению качества предоставляемых медицинских услуг.

«Участие в форуме — это важный этап в развитии нашего учреждения. Обмен опытом подтвердил правильность нашего пути к совершенствованию качества медицинских услуг и внедрению передовых методов управления. Мы ежедневно стремимся к тому, чтобы каждый пациент получал высококвалифицированную медицинскую помощь, соответствующую самым высоким стандартам», — подчеркнул главный врач Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера, главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Министерства здравоохранения Московской области, кандидат медицинских наук Юлия Матушевская.

Форум «Новая культура качества» предоставил уникальную возможность для обмена идеями и практиками среди специалистов разного профиля, способствуя развитию инновационного подхода к управлению качеством в здравоохранении региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.