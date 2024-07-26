Медики Дубны приняли участие в форуме «Здоровое общество»

На выставочной площадке форума «Здоровое общество» руководитель МСЧ N9 ФМБА России Ирина Ларионова представила демоверсиюкомплексного Центра здоровья работающих. Инновационное оборудование Центра, работающее на основе искусственного интеллекта и объединенное в единую цифровую сеть, позволяет каждому человеку подключиться к управлению собственным здоровьем, получить своевременное оказание медицинской и психологической помощи.

«Каждый желающий сегодня мог пройти чек-ап организма в „Умной палате“, протестировать оздоровительные программно-аппаратные комплексы и инновационные тренажеры. Благодаря этим технологиям в течение 10 минут проводится диагностика пациента, определяющая 128 физиологических параметров, осуществляется оценка сердечно-сосудистой системы, уровня стресса и утомления, функциональной нагрузки на позвоночник, анализируются и даются рекомендации по здоровому питанию и здоровому образу жизни», — Ирина Ларионова

Выставка, которую может посетить любой желающий, будет работать 24–25 июля на площадке кластера «Ломоносов» Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.



