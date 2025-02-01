Мастер-класс провели волонтеры для маленьких пациентов онкодиспансера Подмосковья

В уютной атмосфере онкологического (детского) отделения № 7 Московского областного онкологического диспансера прошел необычный мастер-класс, который подарил маленьким пациентам возможность отвлечься от повседневных забот и погрузиться в мир творчества. Волонтеры благотворительного фонда организовали занятие по росписи глиняных украшений, которое стало настоящим праздником для детей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Подобные мероприятия являются важной частью комплексной поддержки маленьких пациентов, помогая им легче переносить сложный период лечения и восстанавливаться не только физически, но и эмоционально. Ведь искусство — это не только про красоту внешнюю; оно способно лечить душу и дарить надежду там, где она так необходима», — поделилась заведующая онкологическим (детским) отделением № 7 областного онкодиспансера Евгения Инюшкина.

Детское отделение областного онкодиспансера — единственное в Подмосковье, где маленькие пациенты могут пройти полный цикл лечения онкопатологий. Ежегодно здесь получают помощь около 2,5 тыс. детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.