Мастер-класс прошел для пациентов детского отделения онкодиспансера Подмосковья

Подобные мастер-классы — это больше чем просто развлечение. Они играют важную роль в психологической поддержке маленьких пациентов и их родителей, помогая им справляться с трудностями лечения и поднимая настроение. А для волонтеров это возможность внести свой вклад в общее дело добра.

«Идея проведения мастер-класса возникла у волонтеров из желания привнести в жизнь маленьких пациентов немного творчества и ярких красок. Роспись шоперов — это не только увлекательный процесс, но и своеобразная арт-терапия, которая помогает детям отвлечься от больничной рутины и проявить свою креативность», — рассказала заведующая онкологическим (детским) отделением № 7 областного онкодиспансера Евгения Инюшкина.

Таким образом, мастер-класс по росписи шоперов стал примером того, как простые действия могут приносить огромную пользу. Искусство объединяет людей разных возрастов и судеб, делая мир вокруг немного светлее.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.