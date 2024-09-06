Mash: в энергетике блогера Литвина обнаружили краситель, вызывающий опухоли

сегодня в 14:49

В энергетике блогера Михаила Литвина Lit Energy обнаружили вредный краситель Е110, способный вызвать лимфому и доброкачественные опухоли, сообщает Mash .

Роскачество проверило 20 энергетиков в рамках ассортимента тонизирующих напитков, представленных на рынке. Исследованию подвергся и коктейль блогера. В энергетике Литвина обнаружили незаявленный «желтый солнечный закат FCF Е110».

Наличие данного красителя в составе напитка должно обязательно отражаться на этикетке пометкой «о негативном влиянии на внимание и концентрацию детей». Энергетик блогера оснащен таковой, но вот в его составе вредное вещество не указано. Это является нарушением, хотя запрета на краситель нет.

Роскачество выявило нарушение только в двух энергетиках: Lit Energy и BombBar. В составе последнего обнаружили незаявленный бензоат натрия.

Об итогах исследования сообщили Роспотребнадзору. Литвину выдали предупреждение и время на исправление.

Краситель Е110 способен вызывать лимфому и доброкачественные опухоли, повреждение мозга, аллергию, рвоту. Также он оказывает негативное влияние на внимание и концентрацию детей.