Mash: туалеты для трансгендеров в ЕС оказались рассадниками грибка и паразитов

За последний год количество зараженных вирусами, грибковыми заболеваниями и прочими паразитами в Евросоюзе выросло в 5 раз. Это связано с трансгендерными туалетами в европейских больницах, сообщает Mash .

​На Всемирном конгрессе европейского общества клинической микробиологии в Испании британские ученые рассказали, что с конца 2022 по конец прошлого года в медучреждениях ЕС пациенты с гриппом спустя несколько часов или дней после выписки возвращались с кишечной палочкой или туберкулезом.

В ходе исследований выяснилось, что что очагом распространения различных вирусов являются «унисекс-туалеты».

Специалисты отметили, что представители ЛГБТ* чаще болеют иммунными заболеваниями. Таким образом, они более подвержены воздействию разных заразных болезней и становятся их переносчиками. Помимо этого, вирусы стали более устойчивыми к лекарствам, так как живут в больницах среди лекарственных препаратов.

Британские ученые намерены разослать свой доклад властям Евросоюза, чтобы политики пересмотрели гендерную политику в медицинских учреждениях.

Ранее стало известно, что многодетная семья Шуцман приехала в Подмосковье из американского штата Канзас. Такое решение было принято из-за ЛГБТ*-пропаганды в США, от которой родители хотят уберечь детей.

* Международное движение признано экстремистским в РФ