Mash: неизвестный вирус убивает людей в Нигерии

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Вспышка неизвестного ранее вируса произошла в Нигерии. По предварительным данным, в результате заражения скончались 10 человек, многие находятся в критическом состоянии, сообщает Mash .

Вспышку зафиксировали в военной школе-интернате города Зария, расположенном на севере страны. Ученые не выявили точных симптомов заболевания, так как вирус убивает людей быстрее, чем инфекцию можно диагностировать.

Часть людей, заразившихся неизвестным вирусом, находятся в университетском госпитале в критическом состоянии. Об этом сообщают местные СМИ.

Роспотребнадзор сообщил, что ситуация находится под контролем. В ведомстве есть развитая лабораторная база, также работают референс-центры ведущих научных организаций для выявления риска распространения заболевания в России.

Кроме того, в постоянном режиме в пунктах пропуска работает АИС «Периметр» — инструмент, который позволяет выявить зараженных.

Ранее неизвестный вирус убил более 140 человек в Конго. Среди жертв есть дети.