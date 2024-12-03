Неизвестный вирус убил более 140 человек в Конго, среди жертв есть дети

Африканские медики выясняют, от какой болезни скончались 143 человека в провинции Кванго в Демократической Республике Конго, сообщает SHOT .

Предварительно установлено, что симптомы неизвестного вируса напоминают грипп и COVID-19, но заболевание не является ни тем, ни другим. Медики пока не могут поставить точный диагноз, а это не позволяет подобрать подходящее лечение. В итоге люди умирают.

Уже скончались 143 человека, большинство из которых женщины и дети.

Медицинские бригады уже выехали в Кванго для исследования неизвестного недуга. Им также предстоит выяснить, что стало причиной возникновения болезни.

В Роспотребнадзоре сообщили, что жителям России новый вирус не угрожает. Ситуация находится на тщательном контроле.