Mash: Минздрав потратил от 1 млрд рублей на лечение любителей вейпов

Власти планируют запретить вейпы уже к весне. Такая инициатива обойдется «в копеечку» — до 10 млрд рублей в год, однако потери здравоохранения намного больше.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что государство тратит много денег на лечение пациентов, которые любили «вейпить». Речь идет о затратах на препараты и места в больницах.

Электронные сигареты появились в России еще в 2008 году, но стали популярными почти через 10 лет. В 2021 году их официально приравняли к обычным сигаретам. Последние два года государство потратило на введение активных запретов на «электронки» и курение синтетического никотина. Особенно такие сигареты популярны среди молодежи, что приводит к развитию рака и других заболеваний.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин запустил в своем Telegram-канале опрос о полном запрете на продажу вейпов в России. Он напомнил, что в 2023 году в стране приняли закон о запрете продажи детям вейпов и жидкостей для них. Но анализ ситуации показал, что этого недостаточно, чтобы защитить несовершеннолетних.