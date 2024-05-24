Маркетолог: соцсети могут подорвать здоровье россиян

Маркетолог Антон Хоменок заявил, что социальные сети могут вызывать зависимость и негативно влиять на здоровье человека. По словам эксперта, многие люди «сидят» в Сети большую часть своего времени, забывая обо всех важных делах, сообщает «ФедералПресс» .

Соцсети также могут привести к возникновению социальной изоляции, предупредил Хоменок. Все это приводит к негативному влиянию на психическое здоровье молодых людей: по словам маркетолога, исследования подтверждают, что частое посещение соцсетей может привести к депрессии и повышенной тревожности.

«Это происходит из-за сравнения своей жизни с жизнью других людей, которое может приводить к чувству неудовлетворенности и низкой самооценке», — пояснил Хоменок.

Однако молодежи «невозможно, неправильно и нелогично» запрещать пользоваться соцсетями, цитирует издание маркетолога. По его мнению, в этом вопросе единственно верное решение — начать популяризировать онлайн-этикет, то есть «правила и нормы поведения, которые регулируют взаимодействие людей в онлайн-среде».