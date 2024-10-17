Маммолог: рак груди помолодел из-за образа жизни пациенток и экологии

Традиционно рак молочной железы диагностировали у женщин старше 50 лет, однако в последнее время медики делают вывод, что заболевание «помолодело». Почему так происходит, в разговоре с РИАМО рассказала заведующая первичным онкологическим кабинетом по лечению заболеваний молочной железы АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), врач-онколог, маммолог Елена Жукова.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2021 году зарегистрировали около 2,3 миллиона новых случаев рака молочной железы. В настоящее время увеличивается количество случаев среди молодых женщин в возрасте от 30 до 35 лет, хотя традиционно болезнь диагностировали у женщин старше 50 лет. Это связано с рядом факторов, среди которых нездоровый образ жизни, плохая экология и хронический стресс, характерные для жизни в крупных мегаполисах.

«Экологические факторы, такие как загрязнение воздуха и нехватка зеленых зон, а также нездоровое питание, малоподвижность и нерегулярный сон создают фон для гормональных нарушений, включая повышение уровня эстрогенов. Хронический стресс также играет значительную роль, повышая уровень кортизола и адреналина, что может стать триггером для развития рака молочной железы», — пояснила Жукова.

Наследственная предрасположенность тоже является важным фактором. Женщины с мутациями генов BRCA1 и BRCA2, которые повышают риск развития рака груди и яичников, сталкиваются с заболеванием в более молодом возрасте. Для таких пациенток средний возраст манифестации заболевания составляет около 30–35 лет.

Несмотря на «омоложение» рака груди, современные методы диагностики и лечения помогают справляться с этим вызовом. За последние 10 лет прирост заболеваемости составил 38%, но это связано не только с ростом числа заболевших, но и с улучшением диагностики. Ежегодные чекапы и внедрение технологий искусственного интеллекта позволили выявлять рак на ранних стадиях, что существенно увеличивает шансы на успешное лечение.

«Смертность от рака груди за последние 20 лет снизилась на 18%, что объясняется как улучшением диагностики, так и развитием современных методов лечения. При раннем выявлении и комплексном подходе к лечению, пятилетняя выживаемость достигает 93%, а 68% пациенток живут 10 и более лет после постановки диагноза», — рассказала маммолог.

Несмотря на рост числа молодых пациенток с раком груди, современная медицина позволяет значительно улучшить прогнозы и качество жизни пациентов.