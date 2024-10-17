Маммолог перечислила 12 неочевидных симптомов рака молочной железы

Рак молочной железы часто ассоциируется с женщинами, но его признаки могут проявляться и у мужчин. Также существуют неочевидные симптомы, которые могут остаться незамеченными или быть приняты за другие состояния, сообщила РИАМО врач-онколог, маммолог, заведующая Первичным онкологическим кабинетом по лечению заболеваний молочной железы АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Елена Жукова.

Родинки на груди

Наличие множества родинок на коже груди не является непосредственным признаком рака, но требует регулярного контроля у дерматолога. Как и на любой другой части тела, изменение формы, цвета или размера родинок может указывать на опасные процессы. Дерматолог может провести дерматоскопию, чтобы определить, есть ли необходимость в удалении измененных образований.

Неравномерное увеличение груди во время менструации

Увеличение груди в разные фазы менструального цикла — нормальное явление. Однако, если одна грудь увеличивается гораздо больше другой, это может быть поводом для обращения к маммологу. Особое внимание стоит уделить болезненным ощущениям, так как это не является нормой.

Асимметрия груди

Небольшая разница в размере груди — нормальное физиологическое явление. Однако если асимметрия выражена или внезапно усилилась, это может указывать на патологические процессы, включая рак молочной железы. В таком случае требуется консультация специалиста.

Импланты и риск рака

Импланты сами по себе не увеличивают риск развития рака груди. Однако они могут затруднять диагностику с помощью маммографии. Пациентам с имплантами рекомендуется ежегодное УЗИ или МРТ для более точного контроля состояния молочных желез.

Доброкачественные кисты

Кисты в груди обычно являются признаком мастопатии и не всегда указывают на рак. Однако тревога при обнаружении кисты вполне понятна, и только врач может определить необходимость лечения. Регулярные осмотры помогут избежать осложнений.

Изменения на сосках

Маленькие выпуклости на сосках, известные как лактационные бугорки, — это норма. Но выделения из сосков могут указывать на патологию и требуют обращения к врачу. Любые новообразования, уплотнения или изменения в этой области должны быть проверены специалистом.

Внезапное появление волос на груди

Мягкие, пушковые волосы вокруг ареолы — это физиологическая норма. Но если волосы вдруг стали расти активнее, стали жестче или поменяли цвет, это может указывать на гормональные нарушения. В таком случае стоит обратиться к эндокринологу.

Травмы груди

Сильное сжатие или травмы груди могут вызвать фиброз, который иногда может быть почвой для развития рака. Это не прямой путь к раку, но бережное обращение с молочной железой важно для ее здоровья.

Выделения из груди

Любые выделения из груди, особенно кровянистые или прозрачные, — это повод для немедленного обращения к врачу. Это может быть признаком как доброкачественных, так и злокачественных образований.

Неправильное белье и его влияние

Ношение неподходящего бюстгальтера может привести к дискомфорту и боли, но не вызывает рак. Однако неправильное белье может привести к сдавливанию груди, что может спровоцировать болевые ощущения и напряжение мышц.

Физическая активность без бюстгальтера

Прыжки или другая физическая активность без поддерживающего белья могут вызвать дискомфорт, особенно у женщин с большими грудными железами. Однако вреда это не нанесет, если занятия спортом не вызывают болевых ощущений.

Влияние питания на размер груди

Нет доказанных данных, что определенные продукты могут увеличить размер груди. Увеличение массы тела и объема жировой ткани может изменить форму груди, но это не связано с ростом молочных желез как таковых.

«Регулярное самообследование — это важная мера профилактики рака молочной железы. Оно должно проводиться раз в месяц на 5–12 день после начала менструального цикла. Для женщин в менопаузе рекомендуется выполнять его в один и тот же день каждый месяц. Самообследование включает проверку состояния сосков, молочных желез и областей вокруг них на наличие уплотнений, изменений цвета кожи, выделений и других симптомов», — заявила Жукова.

Регулярная проверка груди может помочь выявить заболевание на ранних стадиях. Своевременное обращение к врачу при обнаружении подозрительных изменений поможет избежать осложнений и сохранить здоровье, заключила онколог.