Маммографию по самозаписи прошли около 12,5 тыс жительниц Подмосковья в 2024 году

Жительницы Подмосковья старше 40 лет и не проходившие маммографию более двух лет могут самостоятельно записаться на исследование. Сделать это можно на региональном портале госуслуг «Здоровье» или по тел. 122, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Риск развития рака молочной железы с возрастом только повышается. Именно поэтому важно проходить своевременную диагностику. В прошлом году почти 12,5 тыс. жительниц Подмосковья ответственно отнеслись к своему здоровью и самостоятельно записались на маммографию. У 54 из них было выявлено онкологическое заболевание, и они были направлены на дополнительную диагностику и лечение», — сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Для того, чтобы самостоятельно записаться на маммографию, необходимо быть старше 40 лет, иметь прикрепление к одной из поликлиник, подведомственных региональному Минздраву. Помимо этого, давность предыдущего исследования должна составлять более 2 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.