«Лучшая медпомощь бесплатно»: Путин, Воробьев и Рошаль открыли детский центр
Президент России Владимир Путин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и выдающийся врач РФ Леонид Рошаль открыли в Красногорске детский клинический центр, где маленьким пациентам с Московской области и всей страны будут оказывать лучшую медицинскую помощь бесплатно, сообщает 360.ru.
Детский клинический центр имени Рошаля стал флагманским. Ежегодно здесь будут оказывать помощь по ОМС порядка 15 тысячам детей со всей страны и Подмосковья. Согласно планам, хирурги будут проводить каждые сутки порядка 50 операций.
«Сегодня очень важный день: глава государства приехал на открытие нашей новой областной больницы — Детского клинического центра имени Рошаля в Красногорске. Спасибо президенту, что в феврале 2019 года поддержал наш большой флагманский проект», — сказал Воробьев.
В новом медицинском центре будут работать лучшие специалисты узких профилей со всей страны. Каждый кабинет, операционная, реанимация и палаты оснащены по последнему слову техники, во всем центре установлено новое оборудование.
Владимир Путин после церемонии открытия клиники и ее осмотра заявил, что остался доволен результатом. За достаточно короткий срок строители возвели хорошую клинику, где маленькие пациенты со всей страны смогут получить нужную помощь, что в конечном итоге улучшит качество их жизней.