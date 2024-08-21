«Лучшая медпомощь бесплатно»: Путин, Воробьев и Рошаль открыли детский центр

Президент России Владимир Путин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и выдающийся врач РФ Леонид Рошаль открыли в Красногорске детский клинический центр, где маленьким пациентам с Московской области и всей страны будут оказывать лучшую медицинскую помощь бесплатно, сообщает 360.ru .

Детский клинический центр имени Рошаля стал флагманским. Ежегодно здесь будут оказывать помощь по ОМС порядка 15 тысячам детей со всей страны и Подмосковья. Согласно планам, хирурги будут проводить каждые сутки порядка 50 операций.

«Сегодня очень важный день: глава государства приехал на открытие нашей новой областной больницы — Детского клинического центра имени Рошаля в Красногорске. Спасибо президенту, что в феврале 2019 года поддержал наш большой флагманский проект», — сказал Воробьев.

В новом медицинском центре будут работать лучшие специалисты узких профилей со всей страны. Каждый кабинет, операционная, реанимация и палаты оснащены по последнему слову техники, во всем центре установлено новое оборудование.

Владимир Путин после церемонии открытия клиники и ее осмотра заявил, что остался доволен результатом. За достаточно короткий срок строители возвели хорошую клинику, где маленькие пациенты со всей страны смогут получить нужную помощь, что в конечном итоге улучшит качество их жизней.