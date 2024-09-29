Людям опасно лежать в опавших весной листьях осенью

Люди ошибочно считают, что нет ничего опасного в лежании на опавших листьях осенью. Однако взаимодействие с ними несет некие риски для здоровья, рассказала Life.ru старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

Когда опавшие листья начинают преть, там появляется плесень. Она может критически навредить здоровью человека.

Если вдохнуть плесень, это может привести к некоторым заболеваниям респираторной системы. Также соприкасаться с опавшими листьями осенью опасно тем, у кого есть аллергия.

Ранее блогерша Анастасия Ивлеева отсудила пять млн рублей у завода, который производил ее энергетики Easy Peasy. В напитках находили грязь и плесень по вине предприятия.