Ивлеева отсудила 5 млн руб у завода за грязь и плесень в энергетиках Easy Peasy
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Известная блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева отсудила 5 млн рублей у производителя за свои бракованные энергетики с плесенью. Фирменный напиток Easy Peasy приносил доход почти в 500 млн рублей, сообщает SHOT.
При этом «Настюшка опасность» подала в суд и отказалась забирать остатки энергетиков со складов смоленского завода «Сила воина Евразия», который выпускал ее фирменные Easy Peasy.
По словам сотрудников предприятия, продукция хранилась на улице, образовывалась коррозия и допускалось загрязнение по микробиологии. Энергетики протекали, а в банках находили грязь и плесень.
Изначально Ивлеева требовала с производителя 4,6 млн рублей в качестве компенсации ущерба, однако в ходе судебных разбирательств сумма выросла до 5 млн рублей. Суд удовлетворил иск блогера в полном объеме.