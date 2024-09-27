Ивлеева отсудила 5 млн руб у завода за грязь и плесень в энергетиках Easy Peasy

Известная блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева отсудила 5 млн рублей у производителя за свои бракованные энергетики с плесенью. Фирменный напиток Easy Peasy приносил доход почти в 500 млн рублей, сообщает SHOT .

При этом «Настюшка опасность» подала в суд и отказалась забирать остатки энергетиков со складов смоленского завода «Сила воина Евразия», который выпускал ее фирменные Easy Peasy.

По словам сотрудников предприятия, продукция хранилась на улице, образовывалась коррозия и допускалось загрязнение по микробиологии. Энергетики протекали, а в банках находили грязь и плесень.

Изначально Ивлеева требовала с производителя 4,6 млн рублей в качестве компенсации ущерба, однако в ходе судебных разбирательств сумма выросла до 5 млн рублей. Суд удовлетворил иск блогера в полном объеме.