Любители энергетиков могут потерять зубы

Врач Виталий Холдин предупредил о риске серьезных стоматологических проблем, вплоть до утраты зубов, связанных с употреблением энергетических напитков, сообщает «Царьград» .

Основная угроза, по его словам, заключается в сочетании сахара и кофеина, присутствующем в этих напитках. Сахар значительно увеличивает кислотность в полости рта, создавая благоприятные условия для размножения бактерий, разрушающих зубную эмаль. Кофеин же, в свою очередь, снижает слюноотделение, а слюна является естественной защитой зубов, нейтрализующей кислоту и поддерживающей здоровую микрофлору.

Холдин отметил, что недостаток слюны приводит к пересыханию слизистых оболочек, что способствует воспалению десен и ускоряет процесс развития кариеса.

Врач порекомендовал взрослым ограничить потребление энергетических напитков до одной банки раз в две недели. После употребления энергетика рекомендуется немедленно прополоскать рот водой для уменьшения негативного воздействия.

Поддержание здоровья зубов требует соблюдения правил гигиены полости рта. Регулярная чистка зубов, использование зубной нити и профилактические визиты к стоматологу дважды в год помогут сохранить зубы крепкими, заключил Холдин.

