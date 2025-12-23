Лиза Арзамасова и Родион Газманов провели новогодний праздник для Ногинской больницы

В отделении сестринского ухода Буньковской участковой больницы, входящей в состав Ногинской больницы, прошел новогодний праздник для пациентов с участием Лизы Арзамасовой, Родиона Газманова и артистов МХАТ, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Новогоднее мероприятие для пациентов отделения сестринского ухода Буньковской участковой больницы организовали актриса Лиза Арзамасова, певец Родион Газманов, благотворительный фонд «Старость в радость» и артисты Московского Художественного академического театра.

В рамках праздника пациентов поздравил Дед Мороз и вручил каждому новогодние подарки. Артисты посетили все палаты, исполнили песни и пообщались с пациентами, создав теплую и душевную атмосферу.

Главный врач Ногинской больницы Сергей Лившиц отметил, что такие встречи наполняют сердца пациентов теплом и помогают создать праздничное настроение. В больнице подчеркнули, что благотворительные визиты стали доброй традицией и способствуют поддержке пациентов отделения сестринского ухода.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с наступающими новогодними праздниками детей участников СВО, которые посетили губернаторскую елку. Глава региона поприветствовал гостей и пожелал, чтобы в 2025 году исполнились их самые заветные желания.

«Хочется пожелать каждому из здесь присутствующих, чтобы все, что задумали, о чем мечтаете, получилось. Мы со своей стороны постараемся сделать так, чтобы эти самые смелые желания, самые смелые мечты были реализованы. Обнимаем вас и поздравляем с наступающими праздниками! Пусть новогодние каникулы пройдут хорошо!» — высказался Воробьев.