Лестница вместо лифта и 10 тыс шагов: как сохранить активность после лечения

Людям не стоит забывать о движении после лечения, есть простые приемы, которые помогут сохранить физическую активность, сообщил РИАМО реабилитолог МГЦР Мехди Новрузов.

«Моя цель, как врача, не только восстановить до максимального возможного уровня физические и когнитивные функции, но и донести важность регулярной физической активности и после курса реабилитации», — сказал Новрузов.

Он посоветовал начинать с малого: например, заменить лифт на лестницу. Это простое действие поможет не только развивать выносливость, но и укрепить сердечно-сосудистую систему.

«Если короткую дорогу вы обычно преодолеваете на машине или автобусе, попробуйте пройтись пешком. Даже 15–20 минут активной ходьбы в день — уже вклад в здоровье», — добавил реабилитолог.

По словам Новзурова, хорошим помощником могут стать фитнес-гаджеты и мобильные приложения. Они позволяют ставить цели — например, 10 тыс. шагов в день — и контролировать ежедневную активность.