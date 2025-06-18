Лабораторию Раменской больницы ждет реструктуризация

Об этом рассказала заведующая клинико-диагностической лабораторией Людмила Стаценко. Это укрупнение с целью создания одной максимально оснащенной лаборатории, которая будет выполнять большинство исследований для пациентов из стационара и поликлиники — от плановых до высокотехнологичных. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На базе Раменской больницы останется лаборатория первого уровня, где будут выполняться исследования материалов, которые не могут быть подвергнуты транспортировке, и еще две экспресс-лаборатории, которые будут выполнять все экстренные исследования для пациентов стационара и приемного отделения. Работа приемного отделения Раменской больницы тесно взаимосвязана с лабораторией и организована по триаж-системе. Это подразумевает сортировку поступающих больных по категориям: экстренные, срочные и плановые. То есть больной не ходит по кабинетам, все специалисты приходят к нему.

Экспресс-лаборатория располагается на первом этаже хирургического корпуса в приемном отделении.

Изготовление экспресс-анализов помогает в кратчайшие сроки установить правильный диагноз и госпитализировать пациента в профильное отделение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.