Лаборатории противотуберкулезного диспансера Подмосковья получили сертификат качества

Бактериологическая лаборатория и клинико-диагностическая лаборатория Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера успешно прошли сертификационный аудит национального института качества Росздравнадзора на соответствие требованиям системы добровольной сертификации медицинских организаций. В результате проведенной работы учреждения получили соответствующие сертификаты, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Хочется отметить, что бактериологическая лаборатория областного противотуберкулезного диспансера стала первой среди медицинских бактериологических лабораторий Российской Федерации, кто смог получить такой знак качества. А клинико-диагностическая лаборатория — стала первой в Московской области», — рассказал главный врач областного противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.

Такое достижение стало возможно благодаря неустанной работе коллектива, который приложил все усилия для слаженной кропотливой работы и грамотной курации со стороны руководителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.