Курильщики вейпов и электронных сигарет могут подхватить новую болезнь легких

Вейпы и электронные сигареты могут вызывать у россиян новую легочную болезнь под названием EVALI. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ со ссылкой на заявление хирурга, кандидата медицинских наук Илью Колышева.

Согласно данным Росстата, количество курильщиков в России с 2009 по 2023 год сократилось с 41% до 30%, но проблема с никотиновой зависимостью остается. Некоторые жители РФ перешли на вейпы и электронные сигареты.

Из-за этого у них может возникнуть новая легочная болезнь — EVALI. Один из симптомов недуга — высокая температура, слабость тела, постоянный кашель, а также одышка. Помимо этого, меняются легкие человека. Поэтому болезнь можно выявить с помощью компьютерной томографии.

Ранее в пресс-службе Минздрава Подмосковья напомнили, что курение негативно влияет на сердечно-сосудистую систему человека. Из-за вредной привычки сердце быстрее изнашивается и стареет.