Подмосковный нарколог рассказал, почему курение быстро изнашивает сердце

Алкоголь и курение негативно влияют на сердечно-сосудистую систему человека. Заместитель главного врача по диспансерно-поликлинической работе областного клинического наркодиспансера Александр Сааков рассказал, почему для здорового сердца стоит отказаться от курения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Когда человек курит, его сердце быстрее изнашивается и стареет. Курение может вызвать и гипертоническую болезнь — то есть стойкое повышение давления, что, в свою очередь, может привести к инсульту, ведь кроме этого, кровь курильщика становится более густой, что может привести к образованию тромбов. Ядовитые вещества из табачного дыма разносятся по организму за считанные секунды — менее, чем за минуту! После нескольких сигарет кровеносные сосуды спазмируются, и в таком состоянии могут находиться до получаса. То есть если человек курит часто, можно сказать, что его сосуды находятся почти постоянно в состоянии спазма. Из-за этого нарушается нормальное питание тканей организма», — рассказал Сааков.

Он добавил, что не меньший вред наносят и электронные сигареты и вейпы. Дело в том, что во время курения вейпа, в составе которого есть никотин, увеличивается частота сердечных сокращений и повышается артериальное давление, что может повлиять на здоровье сердца в долгосрочной перспективе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.