Кристину Асмус госпитализировали в преддверии спектакля с ее участием

Российскую актрису Кристину Асмус экстренно доставили в больницу. По словам звезды, у нее резко поднялась температура почти до 40 градусов, сообщает Газета.ru .

На своей странице в социальных сетях Асмус отметила, что 8 апреля она должна была сыграть в спектакле «Леди Макбет Мценского уезда». Ночью, по словам звезды сериала «Интерны», у нее резко поднялась температура, из-за чего потребовалась госпитализация.

«Сейчас мне уже лучше, но пока в больнице», — написала звезда.

Кристина Асмус была замужем за известным комиком Гариком Харламовым. В 2020 году пара рассталась. У Харламова и Асмус есть общая дочь Анастасия.