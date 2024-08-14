Кремлевская и советская: врач оценила диеты из СССР

В Советском Союзе существовало несколько популярных диет: кремлевская, лечебный стол № 8, метод разгрузочных дней и монодиета. Об их особенностях рассказала диетолог Ольга Редина, сообщает «Вечерняя Москва».

Кремлевскую диету разрабатывали специально для поддержания формы и здоровья космонавтов и представителей власти в СССР. В ее основе — ограничение углеводов и увеличение доли белков и жиров в рационе питания, а также оценивание любых продуктов баллами или условными единицами.

О разгрузочных днях все понятно из названия — это отказ от многих видов еды на сутки. По мнению диетолога, такой подход помогает очистить организм от шлаков и токсинов, также в этот период снижается нагрузка на почки и печень. Однако злоупотреблять этим методом не стоит, иначе можно получить нарушение обмена веществ.

Что касается лечебного стола, то изначально он был предназначен для пациентов, страдающих лишним весом или ожирением. Такая диета предполагала снижение калорийности и ограничение потребления жиров.

Монодиета — это питание в течение определенного промежутка времени идентичным набором продуктов. Ее плюс в том, что она не требует сложного планирования. Однако она не обеспечивает организм всеми нужными витаминами и минералами.