Красивые яички: российские мужчины массово колют ботокс в мошонку

В России резко вырос спрос на скротокс. Мужчины колют ботокс в свои половые органы, чтобы улучшить состояние своего «хозяйства», сообщает SHOT .

По словам косметологов, после процедуры разглаживаются морщины и ничего не потеет. Эффект виден уже после первого сеанса, который держится от 4 до 6 месяцев. Однако перед процедурой обязательна консультация специалиста, так как она подходит не всем.

При успешном проведении скротокса клиентам рекомендуют повторять сеансы каждые 5 месяцев для поддержания эффекта.

Однако есть и минусы: процедура может снизить чувствительность и качество сексуальных ощущений. Кроме того, она негативно сказывается на качестве спермы и фертильности.

