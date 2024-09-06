Косметолог перечислила вредные привычки, делающие кожу тусклой и сухой

Вредные привычки, в частности, курение, могут сделать кожу тусклой и сухой, сообщила РИАМО врач-дерматолог, косметолог клиники DEGA Кнара Андрян.

«У курильщиков также появляется на лице сосудистая сетка, кожа становится землистого цвета. Никотин активно выводит витамин С из организма, поэтому курильщикам рекомендуется дополнительно принимать этот витамин», — сказала Андрян.

Она пояснила, что это позволит восстановить антиоксиданты в крови, укрепить стенки сосудов.

Частое потребление алкогольных напитков, в свою очередь, тоже иссушает кожу. Она может стать мелкоморщинистой, могут появиться заломы и активная сосудистая стенка.

«Если пациент имеет множество вредных привычек и не выполняет никаких уходовых процедур, то качество его кожи быстро ухудшится», — отметила косметолог.

Андрян уточнила, что ситуация усугубится, если добавляются экологические факторы, например, осенние ветра, дожди и пыль.

«Если правильно ухаживать за кожей, то можно сохранить ее молодость не только осенью, но и в любое время года. Привычкой должно стать регулярное применение спреев в период отопительного сезона, чтобы освежать лицо и избежать дополнительной сухости, введение ретинолов и кислот, а также сыворотки с антиоксидантами и увлажняющими компонентами, и, конечно же, обязательное нанесение питательного крема по утрам», — рассказала специалист.

Косметолог отметила, что для защиты лица и сохранения молодости в осенний период помогут различные уходовые маски. Также можно наносить различные сыворотки под маски, и тогда эффект от процедуры будет еще более выраженным.